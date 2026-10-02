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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

        Sarunas Jasikevicius: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

        EuroLeague'in 3. haftasında ağırladığı Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:37 Güncelleme:
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        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!"

        EuroLeague'in 3. haftasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, özellikle 4. periyotta çok iyi performans sergilediklerini söyledi.

        Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Fiziksel ve taktiksel açıdan zor bir maç olduğunu belirten Jasikevicius, "İkinci yarıda biraz daha iyi oynadığımızı ve sayı bulmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak skor üretmekte zorlandık. Dördüncü çeyrek ise harikaydı. Sakinliğimizi koruduk, topu doğru kullandık, eşleşme avantajlarını bulduk, bazı pozisyonları sayıyla bitirdik ve savunmada iyi duruş sergiledik. İyi mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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        Dubai Basketbol Başantrenörü Xavi Pascual ise son 4 dakikada müsabakanın kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

        Galibiyet dolayısıyla Fenerbahçe'yi tebrik eden Pascual, "Yeterince sert oynayamadık. Son 4 dakikada maçın kontrolünü kaybettik. İki sayılık atışlarda da yüzdemiz iyi değildi." diye konuştu.

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        #Sarunas Jasikevicius
        #EuroLeague
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