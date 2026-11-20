Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuşan Serdar Dursun, takımın genel durumu, yeni teknik direktörleri Volkan Demirel ve A Milli Takım'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan gelişmelerle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Serdar Dursun'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sezona iyi başlamıştık. Son 6 maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. 2 hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Serdar Dursun: Sezona iyi başlamıştık. Son 6 maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. 2 hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/L9fiGe5Lqn — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"VOLKAN DEMİREL'İN AYRI BİR KARİZMASI VAR"

"Volkan Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın."

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📺 Özel Röportaj



🎙️ Serdar Dursun: Volkan Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 https://t.co/M6foUCFlHr pic.twitter.com/4ohOqbYMEB — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"ŞEHİR BİZE ÇOK İNANMIYOR AMA..."

"Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Serdar Dursun: Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 https://t.co/DHLsj5ZQOm pic.twitter.com/PR1cGVjjxM — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"ELİMDEN GELENİ YAPIP MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİRMEYİ BEKLEYECEĞİM"

"Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Serdar Dursun: Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/UC90bkGUMR — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"F.BAHÇE CAMİASINDA KIRILGAN BİR YAPI VAR"

"İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı.

Ama şu an yeni bir süreç başladı. Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur."