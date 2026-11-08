Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Dinamo Kiev'le kozlarını paylaştı.

Arena Lviv'deki derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber puanını 29'a yükselten Arda Turan'ın öğrencileri, 1 maç fazlasıyla 28 puanlı Polessya'yı geçerek lider oldu. Dinamo Kiev ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.

Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Turuncu Siyahlılar, Livyi Bereh'e konuk olacak. Dinamo Kiev, Obolon Kyiv'i ağırlayacak.