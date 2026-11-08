Shakhtar Donetsk: 0 - Dinamo Kiev: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında Dinamo Kiev'le karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 29'a çıkardı ve 28 puanlı Polessya'yı geçerek maç fazlasıyla liderliğe tırmandı. Dinamo Kiev ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:19 Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Dinamo Kiev'le kozlarını paylaştı.
Arena Lviv'deki derbi golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla beraber puanını 29'a yükselten Arda Turan'ın öğrencileri, 1 maç fazlasıyla 28 puanlı Polessya'yı geçerek lider oldu. Dinamo Kiev ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Turuncu Siyahlılar, Livyi Bereh'e konuk olacak. Dinamo Kiev, Obolon Kyiv'i ağırlayacak.
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