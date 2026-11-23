4 yaşında çocuğun önünde katledildi! Darp anları ortaya çıktı

Elazığ'da, 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi Derya Çelik'i silahla vurarak öldüren Murat Çelik'e verilen 24 yıl hapis cezası, öldürülen kadının ailesinin tepkisine neden oldu. Derya Çelik'in öldürülmeden bir gün önce darp edildiğini gösteren yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Acılı aile... Daha Fazla Göster Elazığ'da, 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi Derya Çelik'i silahla vurarak öldüren Murat Çelik'e verilen 24 yıl hapis cezası, öldürülen kadının ailesinin tepkisine neden oldu. Derya Çelik'in öldürülmeden bir gün önce darp edildiğini gösteren yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Acılı aile, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi Daha Az Göster