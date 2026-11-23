Shakhtar-Fenerbahçe maçında Michael Oliver düdük çalacak!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 12:27 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, 5. hafta maçında 25 Kasım Çarşamba gübü oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak.
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