Brezilya Milli Takımı, özel maçta Singapur ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin galibi 7-0'lık skorla Brezilya oldu.

Sambacılara galibiyeti getiren golleri 9, 15 ve 21'de Vinicius Jr, 31'de Endrick, 51'de Estevao, 65'te Rayan ile 74. dakikada Raoul bin Suhaimi (kk) attı.

VINICIUS JUNIOR'DAN BİR İLK

Singapur karşısında üç gol atan Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı formasıyla ilk kez bir karşılaşmada hat-trick yapma başarısı gösterdi.