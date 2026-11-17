Singapur: 0 - Brezilya: 7 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Brezilya Milli Takımı, Singapur'a konuk olduğu hazırlık maçını 7-0'lık skorla kazandı. Sambacılar, Vinicius Jr (3), Endrick, Estevao Da, Rayan ve Raoul Suhaimi'nin (kk) golleriyle farklı bir galibiyet aldı. Brezilya'nın yıldızı Vinicius Jr, milli takım formasıyla ilk kez bir karşılaşmada hat-trick yaptı.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 15:20 Güncelleme:
Brezilya Milli Takımı, özel maçta Singapur ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin galibi 7-0'lık skorla Brezilya oldu.
Sambacılara galibiyeti getiren golleri 9, 15 ve 21'de Vinicius Jr, 31'de Endrick, 51'de Estevao, 65'te Rayan ile 74. dakikada Raoul bin Suhaimi (kk) attı.
VINICIUS JUNIOR'DAN BİR İLK
Singapur karşısında üç gol atan Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı formasıyla ilk kez bir karşılaşmada hat-trick yapma başarısı gösterdi.
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