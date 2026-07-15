Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Sırbistan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        Sırbistan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri Sırbistan'ı devirdi!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

        Türkiye, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

        Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)

        Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

        Setler: 23-25, 19-25, 18-25

        Süre: 90 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız meselesinde 12 kurşun!

        İstanbul Şişli'de iki kız meselesi yüzünden eski ve yeni sevgililer arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü. SHOW HABER eski sevgilinin 12 kurşunla öldürüldüğü o anın kamera görüntülerine ulaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde