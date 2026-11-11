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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

        A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

        UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        A Milli Takım'da sakatlık şoku!

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleler öncesi Ay-yıldızlı ekibimizde sakatlık gelişmesi yaşandı.

        Trabzonspor forması giyen Aral Şimşir, yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarıldı.

        İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

        UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım’a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi.

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        Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir’in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

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        #a milli takım
        #UEFA Uluslar Ligi
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