Beşiktaş'ta Joao Mario ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı
Giriş: 02 Eylül 2026 - 16:10 Güncelleme:
Beşiktaş, Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Portekizli oyuncu, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti.
2024-2025 sezonunun başında transfer edilen Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 45 karşılaşmada 10 gol kaydetti.
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