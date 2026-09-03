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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Dev derbinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev derbinin hakemi belli oldu.

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Halil Umut Meler, Süper Lig'de yaklaşık 2.5 yıl sonra derbi yönetecek. Meler son kez ligde Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde (17.03.2024) düdük çalmıştı.

        Diğer yandan Süper Lig'in 4. haftasının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        YARIN

        20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam

        5 EYLÜL CUMARTESİ

        17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol

        20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

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        6 EYLÜL PAZAR

        17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

        17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

        20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

        20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

        7 EYLÜL PAZARTESİ

        20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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        #fenerbahçe
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