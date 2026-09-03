Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev derbinin hakemi belli oldu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler, Süper Lig'de yaklaşık 2.5 yıl sonra derbi yönetecek. Meler son kez ligde Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde (17.03.2024) düdük çalmıştı.
Diğer yandan Süper Lig'in 4. haftasının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
YARIN
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
5 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 EYLÜL PAZAR
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk