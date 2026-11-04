Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi: Liverpool maçında kulübede olacak mı?

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. 46 yaşındaki teknik adamın göreve ne zaman başlayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

YARIN GÖREVE BAŞLAYACAK

HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Emre Belözoğlu yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak.

Liverpool'a karşı bu akşam oynanacak maçı ise tribünden takip edecek.