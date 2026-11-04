Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi: Liverpool maçında kulübede olacak mı?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Liverpool'a karşı bu akşam oynanacak maçı da tribünden takip edecek
Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:59 Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. 46 yaşındaki teknik adamın göreve ne zaman başlayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.
YARIN GÖREVE BAŞLAYACAK
HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Emre Belözoğlu yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak.
Liverpool'a karşı bu akşam oynanacak maçı ise tribünden takip edecek.
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