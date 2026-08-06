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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması!

        Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması!

        Fenerbahçe, Sturm Graz maçında oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde'de arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Oosterwolde açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

        Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, 30. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Archie Brown'a bıraktı.

        F.Bahçe 25 yaşındaki oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

        Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

        Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

        6-8 HAFTA YOK!

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; 25 yaşındaki Hollandalı sol bekin 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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