Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!

        Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!

        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Fenerbahçe - Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe - Liverpool maçına Fransız hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool’u konuk edecek.

        Çarşamba günü saat 20.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

        Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Mücadelenin 4’üncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk Dünyası bu açılışta buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Medeniyet Parkı ve Beştepe Millet Ormanı'nın açılışına katıldı

        #fenerbahçe
        #hakem
        #LİVERPOOL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Elon Musk'tan yapay zeka şikayeti
        Elon Musk'tan yapay zeka şikayeti
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu