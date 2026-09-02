Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala vites yükselten Trabzonspor, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Bordo-mavili ekip, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı.

UEFA LİSTESİNE YETİŞTİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, yaklaşık 2 saat kala 22 yaşındaki futbolcuyu UEFA listesine bildirdi.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/qyIxLlhdjq — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2026

BONSERVİSİ 17 MİLYON EURO

Trabzonspor'un açıklamasına göre Midtjylland'a transfer bedeli olarak beş yıla yayılan 8 taksit halinde toplam 17 milyon euro ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı bonusların yanı sıra oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, belirli kesintiler sonrası kalan transfer bedelinin yüzde 15'inin Midtjylland'a ödenmesi maddesi bulunuyor.

REKLAM

MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.