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        Trabzonspor Franculino Dju'yu kadrosuna kattı

        Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, 22 yaşındaki oyuncuyu UEFA listesine bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        Trabzonspor Dju'yu kadrosuna kattı

        Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala vites yükselten Trabzonspor, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Bordo-mavili ekip, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı.

        UEFA LİSTESİNE YETİŞTİ

        UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, yaklaşık 2 saat kala 22 yaşındaki futbolcuyu UEFA listesine bildirdi.

        BONSERVİSİ 17 MİLYON EURO

        Trabzonspor'un açıklamasına göre Midtjylland'a transfer bedeli olarak beş yıla yayılan 8 taksit halinde toplam 17 milyon euro ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı bonusların yanı sıra oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, belirli kesintiler sonrası kalan transfer bedelinin yüzde 15'inin Midtjylland'a ödenmesi maddesi bulunuyor.

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        MAAŞI BELLİ OLDU

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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        #Midtjylland
        #trabzonspor
        #Franculino Dju
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