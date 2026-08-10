Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı!

        Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı!

        Trabzonspor Kulübü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla toplam borcunun 5,9 milyar TL olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı!

        Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları açıklarken, toplam borcun 5,9 milyar TL olduğunu duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

        Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar TL ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, Şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğu görülecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım