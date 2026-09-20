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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Stef Wils: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Stef Wils: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        med Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, Beşiktaş maçının ardından, "Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. İlk yarıda sahaya harika bir enerji koyduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 23:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Yardımcı Antrenörü Stef Wils, açıklamalarda bulundu.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Wils, maça çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda harika bir enerji ortaya koyduk, çok pozisyon ürettik ve rakibimizi zorladık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 30 dakikada 2-0'ı yakaladık, iyi baskı yaptık ve aslında daha fazla gol fırsatı da bulduk. Sonrasında bir miktar geriye çekildik. İkinci yarının başında Beşiktaş gibi bir rakip karşısında geriye yaslanmak normal olabilir ancak biz futbol oynamak isteyen bir takımız. 3-1'den sonra Grift’in kaçırdığı pozisyon gol olsaydı maç çok daha farklı bitebilirdi. Yine de kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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        "HAKEM BİZİM LEHİMİZE KARAR VERMEDİ"

        Hakem kararlarına da değinen Wils, "Oyuncularımız mental olarak sahada çok iyi durumdaydı. Hakemle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ancak bugün bizim tarafımızla alakalı kararlar vermedi, çok kolay kartlar gösterdi. Benim şu an burada basın toplantısında oturma sebebim de hocamızın kırmızı kart görmesidir" ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ ARAYA 13 PUANLA GİRMEK ÖNEMLİYDİ"

        Lige iyi başlamanın önemine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Milli araya 13 puanla girdik, önemli olan bu çıkışı sürdürebilmek. Belirli bir ritim yakaladığınızda milli araya moral ile girmek güzel. Sezona iyi bir başlangıç yapmak bizim için çok önemliydi. Ancak bu henüz 6 maçlık bir süreç, önümüzde daha çok karşılaşma var. Aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmeliyiz."

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        #Amed SK
        #Stef Wils
        #beşiktaş
        #süper lig
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