Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta iki futbolcu sakatlandı.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:26 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta 2 futbolcu sakatlandı.
Alman ekibi, stoper Angelo Stiller ve sol kanat oyuncusu Leo Sauer'in sakat olduğunu duyurdu.
Stuttgart, Angelo Stiller'in adductor kasında zorlama tespit edildiğini, Leo Sauer'in ise kalçasından sakatlandığını duyurdu.
Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 7 puan topladı. Galatasaray'ın ise 3 puanı bulunuyor.
Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.
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