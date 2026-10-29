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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!

        Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta iki futbolcu sakatlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Stuttgart'a Galatasaray öncesi çifte şok!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta 2 futbolcu sakatlandı.

        Alman ekibi, stoper Angelo Stiller ve sol kanat oyuncusu Leo Sauer'in sakat olduğunu duyurdu.

        Stuttgart, Angelo Stiller'in adductor kasında zorlama tespit edildiğini, Leo Sauer'in ise kalçasından sakatlandığını duyurdu.

        Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 7 puan topladı. Galatasaray'ın ise 3 puanı bulunuyor.

        Galatasaray - Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

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        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
        #Stuttgart
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