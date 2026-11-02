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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Stuttgart'ın Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

        Stuttgart'ın Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart, temsilcimiz Galatasaray ile RAMS Park Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 20:15 Güncelleme:
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        Stuttgart'ın hazırlıkları tamamlandı

        Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park’ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

        Antrenman öncesinde Hoeness, futbolcularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenman koşu çalışmasıyla başlarken daha sonra ısınma hareketleri yapıldı. Alman ekibi, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

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        #Stuttgart
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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