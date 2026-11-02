Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Maximilian Mittelstadt: Galatasaray’ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz!

        Maximilian Mittelstadt: Galatasaray’ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Alman ekibinin önemli futbolcularından Maximilian Mittelstadt, sarı-kırmızılıların atmosferinin çok ateşli olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 19:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Galatasaray'ın canını yakabiliriz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman takımı Stuttgart yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Bu maç öncesinde Stuttgart’ın Alman futbolcusu Maximilian Mittelstadt, RAMS Park’ta basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi’nde özel bir maç oynayacaklarını söyleyen Mittelstadt, "İstanbul’da olmak heyecan verici. Geçen yıl Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe maçında buradaki atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Böyle ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyesi olacak. Pek çok ıslık duyacağız. Bunun bilincindeyiz. Çok özel bir maç olacak. Dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Yarınki maçta kendilerini rahatsız edecek pek çok faktör olacağını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Çok ıslıklar olacak. Motive etmesini umuyorum. Bizim güzümüzün korkutmaması umuyorum. Böyle bir atmosfer sevindirici olur. İstanbul’da maça çıkmak çok heyecan verici. Her zaman yaşayabileceğimiz bir şey değil. Yarınki maçta puanla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "BERLİN'DE BÜYÜDÜM, TÜRK ARKADAŞLARIM VARDI"

        Galatasaray’ın maçlarını geçmişte izlediğini ifade eden Alman futbolcu, "Berlin’de büyüdüm. Türk arkadaşımlarım vardı. Türk futbolunu biliyorum. Çocukluğumdan beri aşinayım. Özel bir takım. Geçen yıl pek çok Şampiyonlar Ligi maçlarını hatırlıyorum, Liverpool’a karşı mesela. Yarın da ilk dakikadan itibaren gözümü açmalıyız. Hata yapmamalıyız. Çok ateşli bir maç olacağını düşünüyorum. Yarın sahadan zaferle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        "OLAĞANÜSTÜ HÜCUM OYUNCULARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

        Galatasaray’a özel hazırlandıklarını aktaran Maximilian Mittelstadt, "Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları olduğunu biliyoruz. Osimhen çok tehlikeli, son yıllarda en iyi forvetlerden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil, başka çok iyi oyuncular da var. Uluslararası düzeyde starları var. Savunması da güçlü. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi neleri beklediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

        Galatasaray’ın son yıllarda neler yaptığını gördüklerini vurgulayan Mittelstadt, "Kendimizi küçük görmeden favorilik iddiası büyük bir iddia olabilir. Galatasaray’ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de güçlüyüz. Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösteriyoruz. Atletico Madrid maçındaki performans gibi mesela. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir akış yakaladık. Yarın da bunu devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Galatasaray stadyumdaki gibi atmosferlerde futbol oynamayı her oyuncunun arzu ettiğini belirten Alman futbolcu, "Olağanüstü atmosferde futbol oynayacaksınız, belki de bunun için futbol oynamaya başladık. Türk futbolunda ne kadar tutku olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe maçının nasıl havada oynadığını da biliyoruz. Bizlerin neler beklediğini biliyoruz. Yarın maça yüzde 100’ümüzle çıkmalıyız" diye konuştu.

        Maximilian Mittelstadt, Galatasaray’da forma giyen Alman futbolcular Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile maçtan görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Husumetlisi tarafından 8 kurşunla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, ise tüm müdahalelere rağmen hayatını...
        #Stuttgart
        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de korkutan yangın
        Kayseri'de korkutan yangın
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"