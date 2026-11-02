UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Alman takımı Stuttgart yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Bu maç öncesinde Stuttgart’ın Alman futbolcusu Maximilian Mittelstadt, RAMS Park’ta basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi’nde özel bir maç oynayacaklarını söyleyen Mittelstadt, "İstanbul’da olmak heyecan verici. Geçen yıl Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe maçında buradaki atmosferi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Böyle ateşli bir ortama hazırlıklıyız. Çok yüksek seviyesi olacak. Pek çok ıslık duyacağız. Bunun bilincindeyiz. Çok özel bir maç olacak. Dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

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Yarınki maçta kendilerini rahatsız edecek pek çok faktör olacağını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Çok ıslıklar olacak. Motive etmesini umuyorum. Bizim güzümüzün korkutmaması umuyorum. Böyle bir atmosfer sevindirici olur. İstanbul’da maça çıkmak çok heyecan verici. Her zaman yaşayabileceğimiz bir şey değil. Yarınki maçta puanla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BERLİN'DE BÜYÜDÜM, TÜRK ARKADAŞLARIM VARDI"

Galatasaray’ın maçlarını geçmişte izlediğini ifade eden Alman futbolcu, "Berlin’de büyüdüm. Türk arkadaşımlarım vardı. Türk futbolunu biliyorum. Çocukluğumdan beri aşinayım. Özel bir takım. Geçen yıl pek çok Şampiyonlar Ligi maçlarını hatırlıyorum, Liverpool’a karşı mesela. Yarın da ilk dakikadan itibaren gözümü açmalıyız. Hata yapmamalıyız. Çok ateşli bir maç olacağını düşünüyorum. Yarın sahadan zaferle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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"OLAĞANÜSTÜ HÜCUM OYUNCULARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Galatasaray’a özel hazırlandıklarını aktaran Maximilian Mittelstadt, "Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncuları olduğunu biliyoruz. Osimhen çok tehlikeli, son yıllarda en iyi forvetlerden biri olduğunu gösterdi. Sadece Osimhen değil, başka çok iyi oyuncular da var. Uluslararası düzeyde starları var. Savunması da güçlü. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi neleri beklediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray’ın son yıllarda neler yaptığını gördüklerini vurgulayan Mittelstadt, "Kendimizi küçük görmeden favorilik iddiası büyük bir iddia olabilir. Galatasaray’ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de güçlüyüz. Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösteriyoruz. Atletico Madrid maçındaki performans gibi mesela. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir akış yakaladık. Yarın da bunu devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray stadyumdaki gibi atmosferlerde futbol oynamayı her oyuncunun arzu ettiğini belirten Alman futbolcu, "Olağanüstü atmosferde futbol oynayacaksınız, belki de bunun için futbol oynamaya başladık. Türk futbolunda ne kadar tutku olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe maçının nasıl havada oynadığını da biliyoruz. Bizlerin neler beklediğini biliyoruz. Yarın maça yüzde 100’ümüzle çıkmalıyız" diye konuştu.

Maximilian Mittelstadt, Galatasaray’da forma giyen Alman futbolcular Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile maçtan görüşmediklerini de sözlerine ekledi.