Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi
Galatasaray Daikin ile Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasındaki derbide yarın kozlarını paylaşacak.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:00 Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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