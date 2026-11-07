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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi

        Sultanlar Ligi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi

        Galatasaray Daikin ile Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasındaki derbide yarın kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak.

        Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

        Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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        #Voleybol
        #Sultanlar Ligi
        #derbi
        #Galatasaray-Beşiktaş
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