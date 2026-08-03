Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari adı verildi

Süper Lig’de Türk futboluna katkılar veren teknik adamlar ve eski futbolcuların anılarının yaşatılması amacıyla isimlendirme uygulaması kapsamında yeni sezona Karşıyaka, Göztepe ve A Milli Takım’da teknik direktörlük görevi üstlenmiş, Türkiye Futbol Federasyonu’nda da çeşitli dönemlerde yöneticilik yapmış Adnan Süvari’nin ismi verildi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada, “Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski millî futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılmasına karar vermiştir. 1926 yılında Aydın'da doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Millî Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü de üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Adnan Süvari, ilk olarak 1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde Asbaşkanlık görevini yürüttü. Son olarak 1980 yılında Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alarak Türk futboluna hizmet verdi. 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.