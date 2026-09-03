Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları, yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Başakşehir, lider Galatasaray'ı saat 20.00'de konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk derbisi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında olacak. Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)