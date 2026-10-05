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        İşte Süper Lig'de oynayan en yaşlı 10 isim!

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 futbolcudan 4'ü Erzurumspor FK kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'den N'Golo Kante, Galatasaray'dan ise İlkay Gündoğan listeye isimlerini yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        İşte Süper Lig'de oynayan en yaşlı 10 isim!

        Süper Lig'de bu sezon top koşturan en yaşlı oyuncu 39 yıl 8 ay 7 gün ile Alanyasporlu Paulo Victor oldu. Listenin ikinci sırasında Erzurumspor FK’nın deneyimli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu yer aldı. 38 yıl 11 ay 26 günlük yaşıyla Yumlu, 20 Eylül 2026 tarihinde Erzurumspor FK’nin, Samsunspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oynadı.

        Üçüncü sırada yine Erzurumspor FK’dan Orhan Ovacıklı bulunurken, deneyimli futbolcu Samsunspor karşılaşmasında 37 yıl 9 ay 28 günlük yaşla mücadele etti. Listenin dördüncü sırasında ise Erzurumspor FK file bekçisi Ertuğrul Taşkıran yer aldı. Taşkıran, aynı karşılaşmada 36 yıl 10 ay 15 günlük yaşla kaleyi korudu.

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        Ligde geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 oyuncu şu şekilde:

        1. Paulo Victor - Alanyaspor: 39 yıl 8 ay 7 gün

        2. Mustafa Yumlu - Erzurumspor FK: 38 yıl 11 ay 26 gün

        3. Orhan Ovacıklı - Erzurumspor FK: 37 yıl 9 ay 28 gün

        4. Ertuğrul Taşkıran - Erzurumspor FK: 36 yıl 10 ay 15 gün

        5. Fredy - Çorum FK: 36 yıl 5 ay 23 gün

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        6. Alexandru Maxim - Gaziantep FK: 36 yıl 2 ay 11 gün

        7. İlkay Gündoğan - Galatasaray: 35 yıl 9 ay 21 gün

        8. Eren Tozlu - Erzurumspor FK: 35 yıl 8 ay 24 gün

        9. Stefan Savi - Trabzonspor: 35 yıl 8 ay 11 gün

        10. N’Golo Kante - Fenerbahçe: 35 yıl 5 ay 22 gün

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        #erzurumspor fk
        #NGolo Kante
        #İlkay Gündoğan
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