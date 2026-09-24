Taç uzmanı antrenörü Thomas Gronnemark, Pendikspor'a eğitim verecek

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, taç atışları konusunda eğitim alacak.

Danimarkalı dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, kampta futbolculara ve teknik ekibe, taç atışlarının hücum ve savunma yönleri üzerine özel eğitimler verecek. Pendikspor, Gronnemark'ın katılımıyla bu alandaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Thomas Gronnemark, Avrupa ve dünya futbolunun birçok önemli kulübüne danışmanlık veriyor. Kariyerinde 2018-2023 yılları arasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da taç atışı antrenörü olarak görev yapan Gronnemark, 2025-2026 sezonunda da Mikel Arteta ile birlikte Arsenal'de çalıştı.