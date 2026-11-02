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        Haberler Spor Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Katar'da Türk Öğrencilerle Bir Araya Geldi

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Katar'da Türk Öğrencilerle Bir Araya Geldi

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası geri sayım etkinlikleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Katar Türk İlkokulu öğrencileriyle Al Janoub Arena'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Hidayet Türkoğlu, Katar'da Türk Öğrencilerle Bir Araya Geldi

        FIBA Hall of Fame ve FIBA Legends programı kapsamında davet edildiği FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası geri sayım etkinlikleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Katar Türk İlkokulu öğrencileriyle Al Janoub Arena'da bir araya geldi.

        Gençleri basketbola teşvik etmek, sporun birleştirici gücünü vurgulamak ve FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'nın heyecanını yeni nesillerle paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte porculuk kariyerinden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına uzanan süreçte edindiği tecrübeleri paylaşan Türkoğlu, öğrencilerin basketbola, profesyonel sporculuk hayatına ve yöneticilik deneyimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

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        Öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmanın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Katar Organizasyon Komitesi yetkilileriyle birlikte FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapacak tesislerden biri olan Al Janoub Arena'yı gezerek organizasyon hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

        Etkinlik, öğrenciler ve aileleriyle gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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        #TBF
        #Basketbol
        #HİDAYET TÜRKOĞLU
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