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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan, Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan, Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in resim sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 19:15 Güncelleme:
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan resim sergisine ziyaret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in resim sergisini ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Tersane İstanbul Contemporary'de düzenlenen sergide Başkan Hacıosmanoğlu'na eşi Hatice Hacıosmanoğlu da eşlik etti.

        İbrahim Hacıosmanoğlu, eserleri hakkında bilgi aldığı Barbara Ceferin'i tebrik ederek başarı diledi.

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        #ibrahim hacıosmanoğlu
        #Ceferin
        #Barbara Ceferin
        #Aleksander Ceferin
        #TFF
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