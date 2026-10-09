TFF'den Maltepe'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu kararı
TFF, İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenler için tüm profesyonel liglerde bu hafta sonu oynanacak maçların öncesinde 1'er dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken bina enkazında hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu profesyonel liglerde oynanacak tüm maçlarda 1'er dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."
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