Thomas Reis'ten Boateng için açıklama: Buraya koni dizmek için gelmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yardımcı antrenörü Jerome Boateng ile ilgili bir açıklama yaptı.

Thomas Reis'in açıklaması şu şekilde:

"Yeni yardımcı antrenörüm buraya koni dizmek için gelmedi; Jerome Boateng bir Dünya Şampiyonu, iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ben de tam olarak bundan yararlanmak istiyorum. Onu daha önceden şahsen tanımıyordum, kulüp olarak hangi alanda gelişim fırsatlarımız olduğunu analiz ettiğimizde fikir bu şekilde ortaya çıktı. Bu yüzden kendisiyle telefonda görüşerek bilgilerini en üst düzeyde yaşamış biri olarak gençlere aktarmasını istediğimi belirttim.

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Odak noktası defans olan Boateng maçlarımızı savunma perspektifinden analiz ediyor, antrenmanda defans oyuncularını çalıştırarak sahaya giriyor, düzeltmeler yapıyor ve savunma bloku kaymaları gibi konularda ipuçları veriyor. Takımdan kiminle konuşursa konuşsun ne konuştuğunu bildiği için söylediklerinin büyük bir ağırlığı var. Başlangıçta yeni bir kulüpte ve yabancı bir teknik direktörün yanında olmanın doğallığıyla çekingen davransa da günden güne öz güven kazanarak kendi fikirlerini ortaya koyuyor ve tam da arzu ettiğim gibi bizi koni dizmek için değil, sportif olarak daha iyi bir seviyeye taşımak için çalışıyor."