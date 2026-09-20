Thorsten Fink: Bazen şanssız olduğunuz dönemler olabiliyor

Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 yenildikleri Erzurumspor FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİ HATAMIZDAN DOLAYI GOL YEDİK"

Erzurumspor FK karşısında geçen haftaya nazaran farklı bir oyun sergilemeye çalıştıklarını belirten Fink, "Biraz daha durmadan baskı yapmak yerine aynı zamanda bekleyerek oynamak istedik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık ama yaptığımız bir hatadan gol yedik." dedi.

"BAZEN ŞANSSIZ OLDUĞUNUZ DÖNEMLER OLABİLİYOR"

Fink, futbolda bu tür şeylerin yaşanabileceğini ifade ederek "Bazen şanssız olduğunuz dönemler olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor. Ama genç bir takımız ve transfer dönemi bizim adımıza çok hareketli geçti. Hem giden hem de gelen oyunculara baktığımız zaman yaklaşık 14 oyuncumuz ayrıldı, 14 yeni oyuncu geldi. Gelecek adına pozitif düşünceler içindeyim. Takımıma inanıyorum. Birbirleriyle oynama alışkanlığı ve ezbere oyun becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Milli araya gireceğiz ve bazı oyuncularım milli takıma gidecek, bazıları kalacak." diye konuştu.

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Bu sürede gelecek maça iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Fink, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendi evimizde derbi karşılaşmasına çıkacağız. Durumumuz ne yazık ki iç açıcı değil. İstediğimiz sonuçları alamadık ama bu karşılaşma bizim adımıza çok doğru bir maç olabilir. Onlar da Galatasaray karşısında aldığı galibiyetten ötürü moralli durumda ama biz onlara karşı evimizde oynayacağız. Onlara karşı iyi performans göstermeye çalışacağız. Birlik içinde olmalıyız ben takımıma güveniyorum. Tecrübeli biriyim ve bu tecrübeyle bu takımda ciddi potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen haftalarda bu durumun üstesinden geleceğimizi söyleyebilirim."