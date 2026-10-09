Beşiktaş, THY EuroLeague'de 2. galibiyetini aldı!
THY EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yı 92-84 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
THY EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İspanyol ekibi Kosner Baskonia'ya deplasmanda konuk oldu.
Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 92-84 kazanarak kritik bir deplasman galibiyetine imza attı.
Maçın ilk dakikasından sonuna kadar etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, bu sonuçla THY EuroLeague'de ikinci galibiyetini de deplasmanda aldı.
Diğer yandan, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşısında siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı.
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