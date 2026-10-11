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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tiago Djalo: Kalitemizi gösterdik

        Tiago Djalo: Kalitemizi gösterdik

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, Süper Lig'in 7. haftasında 2-1'lik Kocaelispor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Zor ama iyi bir maç olduğunu belirten Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        "Kalitemizi gösterdik"

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın stoperi Tiago Djalo, galibiyeti değerlendirdi.

        "KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

        Kendini iyi hissettiğini belirten Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

        Profesyonel futbolcular olarak her zaman hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

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