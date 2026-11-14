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        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ: 75 - Trabzonspor: 61 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 75 - Trabzonspor: 61 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        TOFAŞ, evinde Trabzonspor'u devirdi!

        TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

        TOFAŞ: Carter 2, Thurman 8, Efe Postel 6, Jones 16, Brown 7, Sadık Kabaca 9, Mcneace 10, Rubstavicius 10, Reynolds 4, Leon Apaydın 3

        Trabzonspor: Keene 6, Boston 23, Tolga Geçim 2, Yeboah 8, Terry 5, Yiğit Arslan 8, Hamm, Ege Arar 2, Manek 5, Rıdvan Öncel 2

        1. Periyot: 16-22

        Devre: 36-39

        3. Periyot: 54-51

        4. Periyot: 75-61

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        #trabzonspor
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