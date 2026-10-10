Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki sprint yarışında 19. oldu!

        Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki sprint yarışında 19. oldu!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Endonezya'daki sprint yarışında 19. oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı olan Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında 19. oldu.

        Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19.37.125'lik derecesiyle Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırayı aldı.

        Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19. sırada tamamladı.

        Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 10.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

        MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 16 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Toprak Razgatlıoğlu
        #Motogp
        #yarış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        İddia: ABD İsrail Büyükelçiliği ölümleri örtbas etti
        İddia: ABD İsrail Büyükelçiliği ölümleri örtbas etti
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        Aşkını paylaştı
        Aşkını paylaştı
        İflas etti
        İflas etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları