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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da piste çıkıyor!

        Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 14. yarışı için Red Bull San Marino Grand Prix'te piste çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Razgatlıoğlu, Misano'da piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 14. yarışı için Red Bull San Marino Grand Prix'sinde yarışacak.

        İtalya’nın Rimini kentinde bulunan 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti’nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak.

        Yarış ise 13 Eylül Pazar günü ise TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 13 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

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        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Jorge Martin (İspanya): 256

        2. Marc Marquez (İspanya): 237

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 232

        4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 208

        5. Ai Ogura (Japonya): 203

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 14

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        #toprak razgatlığlu
        #Motogp
        #motor sporları
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