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        Haberler Spor Basketbol STBL Trabzonspor: 82 - Bursaspor Basketbol: 76 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor: 82 - Bursaspor Basketbol: 76 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 82-76 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol farkı azaltmaya çalışırken, Trabzonspor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-39 önde girdi.

        Üçüncü periyotta oyundaki üstünlüğünü artıran ev sahibi ekip, rakibine 8 sayılık fark yaptı ve final periyoduna 64-56 üstün girdi. Son çeyrekte Bursaspor Basketbol farkı kapatmaya çalışsa da Trabzonspor skor avantajını koruyarak parkeden 82-76 galip ayrıldı.

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        Trabzonspor'da Caupain Jr, Keene ve Terry 12'şer sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları olurken, Yiğit Arslan 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bursaspor Basketbol'da ise Freeman ve Taylor 20'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

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        #trabzonspor
        #bursaspor
        #Basketbol
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