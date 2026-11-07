Trabzonspor, Alanya deplasmanında!

Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu açıkladı! Yeni oyun sistemi nasıl olacak?

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor! Sergen Yalçın, 26 kişilik milli takım aday kadrosunu açıklarken Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasının perde arkasını anlatan ... Daha Fazla Göster A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor! Sergen Yalçın, 26 kişilik milli takım aday kadrosunu açıklarken Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasının perde arkasını anlatan Sergen Yalçın, Berke Özer'in milli takıma dönüşüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Arda Güler'in hangi mevkide oynayacağına da açıklık getirdi. Basın toplantısında Belçika maçı öncesindeki hazırlıklar, yeni oyun sistemi, santrafor tercihi, yapay zeka destekli futbolcu takibi ve milli takımın 4 yıllık yol haritası da ele alındı. Daha Az Göster