Trabzonspor, Alanya deplasmanında!
Teknik direktörlüğe Thomas Reis'ı getirdikten sonra Süper Lig'deki 5 maçını da kazan Trabzonspor, 11. hafta maçında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:33 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de 5 maçını da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini Alanya'da da sürdürerek zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak, Dju, Aral Şimşir, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ