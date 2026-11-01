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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Tüm dünya yaptıklarımızı konuşuyor!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Tüm dünya yaptıklarımızı konuşuyor!

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak kulübün haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Tartışma ve polemiklerin içerisinde yer almak istemediğini belirten Doğan, "Trabzonspor haklarını korumak için dimdik buradayım. Birinin kulübümle ve benimle bir işi varsa gerekeni yaparım" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Tüm dünya yaptıklarımızı konuşuyor!"

        Trabzonspor 61. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, hayatını kaybeden isimler anıldı. Bordo-mavili kulübün doğuşunu anlatan videonun katılımcılara izletilmesinin ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.

        OSMAN ÇAVUŞOĞLU: HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI

        Raporun okunmasının ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu adına konuşan Osman Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hedef alınmasına tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararını Tahkim Kurulu'na taşımasını hukuki ve kurumsal açıdan soru işaretleri doğuran bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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        "Trabzonspor üzerinde baskı oluşturulmasına yönelik girişimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim talebimiz ayrıcalık değil eşitlik, imtiyaz değil adalettir. Hukukun tüm kulüplere ve kişilere eşit şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türk futbolunun yeni gerilimlere değil; adalete, güvene, eşitliğe ve sağduyuya ihtiyacı var."

        MAHMUT ÖREN: TRABZONSPOR'U HİÇ KİMSE DİZAYN EDEMEZ

        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun kulübün haklarını koruma mücadelesinde yanında olduklarını söyledi. Trabzonspor'un günübirlik tartışmalarla yıpratılabilecek veya algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırılabilecek bir kulüp olmadığını vurgulayan Ören, "Trabzonspor'u hiç kimse dizayn etmeye kalkmasın. Bizim tarihimizde mücadele vardı, azim vardı. Kimse Trabzonspor üzerinden kendi yanlışlarını düzeltmeye kalkmasın. Trabzonspor'un hafızası güçlüdür. Bu şehirde herkes birbirini tanır. Bizim gücümüz şanlı tarihimizden ve arkamızdaki milyonlarca taraftarımızın sevgisinden gelir" diye konuştu.

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        ERTUĞRUL DOĞAN: TÜM DÜNYA BİZİM YAPTIKLARIMIZI KONUŞUYOR

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün transfer çalışmaları ve sportif yapılanması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trabzon'a gelen futbolcuların şehirden ve kulüpten memnun olduklarını vurgulayan Doğan, "Türkiye değil, tüm dünya Trabzonspor'un yaptıklarını konuşuyor. Gelen ve giden oyunculara baktığımız zaman herkes bizim yaptıklarımızı konuşuyor. Trabzon'a oyuncu gelir mi deniyordu. Geliyorlar ve çok da mutlular. Her oyuncumuz burayı, Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlatıyor. Biz her alanda başarılı olmak istiyoruz. Bir sistem kurduk ve bu sistem dahilinde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "RAKİPLERİMİZİN BORCU 35 MİLYAR SEVİYELERİNDE"

        Kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Doğan, "Biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar civarındaydı. Rakiplerimizin borçları ise 4-5 milyar seviyesindeydi. Şimdi biz yine 3 milyar seviyesindeyiz ama rakiplerimizin borçları 35 milyar civarında. Biz zamanında tedbirlerimizi aldık ve bugün bu seviyedeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

        "TRABZONSPOR HAKLARINI KORUMAK İÇİN DİMDİK AYAKTAYIM"

        Trabzonspor camiasına birlik ve beraberlik çağrısını yineleyen Ertuğrul Doğan, kulübün çıkarları söz konusu olduğunda gereken mücadeleyi vereceğini belirtti. Tartışma ve polemiklerden uzak durmak istediğini ifade eden Doğan, "Trabzonsporlular bir arada durmak zorunda. Ben her zaman insanların bir tarafta durması gerektiği tarafta olacağım. Hiç kimseyle tartışmaya girmedim. Herkesin yanında oldum. Gerekenleri yaptım. Çok iyi bir kadromuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri Trabzon'da ve Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Çok değerli bir hocamız var. Pozitif bir enerji veriyor. Her şey çok güzel giderken bir tartışmanın içine girmek istemiyorum. Trabzonspor için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tartışmaların ve polemiklerin içinde olmayacağım. Bir Trabzonlu bir yere talipse onun yanında oldum. Trabzonspor'un haklarını korumak için dimdik buradayım. Birinin kulübümle ve benimle bir işi varsa gerekeni yaparım" şeklinde konuştu.

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        Başkan Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri söz alarak düşüncelerini aktarırken, sonrasında ise divan kurulu üyeliğine hak kazananlara ise plaketleri ve belgeleri verildi.

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        #Ertuğrul Doğan
        #trabzonspor
        #TFF
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