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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu'dan taraftarlara mesaj!

        Chibuike Nwaiwu'dan taraftarlara mesaj!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nwaiwu'dan taraftarlara mesaj!

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "BİZDEN BEKLENTİLERİ BÜYÜKTÜ"

        Öncelikle buraya kadar gelip bize destek olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizden beklentileri büyüktü ama futbol böyle. Çok üzgünüz. Taraftarlarımız için mesajım, onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz.

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        #Amedspor
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