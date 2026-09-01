Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN BEKLENTİLERİ BÜYÜKTÜ"

Öncelikle buraya kadar gelip bize destek olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizden beklentileri büyüktü ama futbol böyle. Çok üzgünüz. Taraftarlarımız için mesajım, onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz.