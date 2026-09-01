Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"REAKSİYON VERİP AYAĞA KALKMALIYIZ"

Üzücü bir akşam yine, bence... Skordan bağımsız... Oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim. Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin! Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız.