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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis: Bu kadarını ben de beklemiyordum!

        Thomas Reis: Bu kadarını ben de beklemiyordum!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadele sonrası konuştu.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU"

        Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Perşembe günü zor bir maçtan çıktık. Oyuncularımız ilk dakikalardan itibaren çok iyi bir tutum, çok iyi bir davranış sergilediler. Aslında belki bugün eksik olan şey, daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibimizin de fırsatları oldu. Genel olarak tamamını hak ettiğimiz bir maç oldu.

        "BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

        Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum. Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz.

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        "REKORLARDA YER ALMAK ÇOK GÜZEL"

        Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel. Umarım son deplasman galibiyetimiz olmaz, birçok galibiyetimiz olacaktır. Tarihte yer almak güzel ama yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Şu an ikinci sıradayız ama milli aradan sonra yine maçımız var. Bu maçta da doğru yönetmemiz gereken anlar vardı, iyi yönettik. Her başarı sıkı çalışmayı gerektiriyor. Biz de sıkı çalışacağız.

        "TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

        Taraftarlarımız bizim adımıza her zaman itici bir güç oluyorlar, her zaman destek veriyorlar. İç saha maçlarında taraftarlarımızın önünde o destekle birlikte oynamak gerçekten harika hissettiriyor. Bizim de bazen taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekir, bu hediye de 3 puan hediyesi oluyor genelde. Onları da 3 puanla uğurlayabilmek bizim adımıza çok önemli. Bu hediyeyi verebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. İç saha maçlarında, deplasmanda her zaman taraftarlarımıza ihtiyacımız var.

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