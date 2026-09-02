Trabzonspor'dan milli arada 2 hazırlık maçı
Trabzonspor Kulübü, ekim ve kasım aylarında liglere verilecek milli arada Drogheda United ve Zenit ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.
Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:26 Güncelleme:
Trabzonspor’un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı. Bordo-mavililer, Trabzon’da Drogheda United’ı konuk ederken, Rusya’da ise Zenit ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim 2026 Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Trabzon’da oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
ZENIT İLE RUSYA'DA ÖZEL MAÇ
Bordo-mavililer, ikinci milli arada ise Rusya’nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olarak açıklandı.
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