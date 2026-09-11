Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 4 maçını da kaybeden yeşil-beyazlılar son sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla haftaya 4. sırada girdi.

51. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50. kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda yeşil-beyazlılar, 13 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer de 25 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 60 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 81 defa rakip fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 25 kez oynarken, Konyaspor 7 kez kazandı, 8 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 29 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor da 29 gol kaydetti.

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KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de geçen sezon son 3 maçını da kaybeden Konyaspor, bu sezondaki 4 maçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alırken, tarihinin en uzun yenilgi serisini yaşıyor. 2025-2026 sezonunun son 3 maçında sırasıyla Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, bu sezon ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Öte yandan Konyaspor, Süper Lig'deki son galibiyetini 27 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor'a karşı alırken, sahasındaki maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

Konyaspor ile Trabzonspor, 22 Mayıs 2026 tarihinde ise bu kez Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakip oldu, Karadeniz ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

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REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.