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        Trabzonspor'da Onuachu sahalara geri döndü!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerin 5-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu ise takımla çalışmalara başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Trabzonspor'a Onuachu müjdesi!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, Konyaspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmayla sona erdi.

        Trabzonspor’un 5-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'da sahalara geri döndü. Birkaç gün dinlendirilen Nijeryalı santrfor, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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        Trabzonspor, yarın saat 13.30'da gerçekleştireceği antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

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        #trabzonspor
        #konyaspor
        #süper lig
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