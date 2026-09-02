Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:01 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı çalışma ile başladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Amedspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular geçiş ve dar alan çalıştı.
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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