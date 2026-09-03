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        Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Franculino Dju şehre geldi

        Midtjylland forması giyen Franculino Dju, Trabzonspor için şehre geldi. 22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin 4+1 yıllık sözleşmesine imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Franculino Dju Trabzon'a geldi!

        Trabzonspor, UEFA listelerinin bildirilmesine kısa bir süre kala Franculino Dju'yu kadrosuna kattı.

        BONSERVİS BEDELİ 17 MİLYON EURO + BONUSLAR

        Bordo-mavililer, 22 yaşındaki futbolcu için kulübü Midtjylland ile 17 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Şartlara bağlı bonusların olduğu anlaşmaya göre Trabzonspor ödemeyi 8 taksit üzerinden yapacak. Ayrıca oyuncunun sonraki satışından belirli kesintiler sonrası kalan transfer bedelinin yüzde 15'inin Midtjylland'a ödenmesi maddesi bulunuyor.

        UEFA LİSTESİNE YETİŞTİ

        UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, yaklaşık 2 saat kala 22 yaşındaki futbolcuyu UEFA listesine bildirdi.

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        MAAŞI BELLİ OLDU

        22 yaşındaki santrforun Trabzonspor'dan alacağı ücret de belli oldu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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        #trabzonspor
        #Franculino Dju
        #Midtjylland
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