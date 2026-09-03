Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.
Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:01 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek bordo-mavili ekip, lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor'un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo
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