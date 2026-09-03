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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu

        Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu

        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu

        UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek bordo-mavili ekip, lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Trabzonspor'un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

        Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral

        Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

        Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

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        #trabzonspor
        #Konferans Ligi
        #Salah
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