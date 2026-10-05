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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, yoğun maç programına giriyor: 30 günde 8 maç!

        Trabzonspor, yoğun maç programına giriyor: 30 günde 8 maç!

        Trabzonspor, milli aranın ardından 10 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında 30 günde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak. Samsunspor deplasmanıyla başlayacak yoğun fikstürde bordo-mavililer; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Alanyaspor'un yanı sıra Avrupa'da KuPS Kuopio, Hearts ve Freiburg ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor, yoğun maç programına giriyor!

        Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.

        Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.

        Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti.

        Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u önünde zorlu bir süreç bekliyor.

        Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

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        SAMSUNSPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

        Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

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        TRABZONSPOR'UN MAÇ FİKSTÜRÜ

        Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

        Tarih Organizasyon Takım Saha
        10 Ekim Cumartesi Süper Lig Samsunspor Deplasman
        15 Ekim Perşembe UEFA Konferans Ligi KuPS Kuopio Deplasman
        19 Ekim Pazartesi Süper Lig Beşiktaş İç saha
        22 Ekim Perşembe UEFA Konferans Ligi Hearts İç saha
        26 Ekim Pazartesi Süper Lig Çaykur Rizespor Deplasman
        1 Kasım Pazar Süper Lig Gaziantep FK İç saha
        5 Kasım Perşembe UEFA Konferans Ligi Freiburg İç saha
        8 Kasım Pazar Süper Lig Alanyaspor Deplasman
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