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        Trabzonspor kayıplarda!

        Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, karşılaşmayı yüzde 60 topla oynama oranıyla tamamlamasına rağmen üstünlüğünü skora yansıtamadı. Karşılaşmayı 8 şutla tamamlayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde en az şut çektiği 3 karşılaşmadan birini oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Trabzonspor kayıplarda!

        Süper Lig’in 2026-27 sezonu 3’üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, ikinci haftada sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Amed Sportif Faaliyetler karşısında sezonun ilk lig mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

        TRABZONSPOR TOPA SAHİP OLDU, İKİLİ MÜCADELELERDE GERİDE KALDI

        Trabzonspor, karşılaşmada yüzde 60 topla oynama oranına ulaşırken, ev sahibi ekip yüzde 40’ta kaldı. Bordo-mavililer, rakibin 2 kornerine karşılık 5 korner kullandı. İkili mücadelelerde ev sahibi ekip 47’ye 42 üstünlük sağlarken, hava toplarında da 10’a 6 üstünlük kurdu. Pas arası istatistiğinde Trabzonspor 9’a 6 rakibinin önünde yer aldı. Bordo mavililer karşılaşmada 3 kez ofsayta düşerken, Amed Sportif Faaliyetler 4 kez ofsayta yakalandı.

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        TEKKE DÖNEMİNİN EN AZ ŞUT ÇEKİLEN MAÇLARINDAN BİRİ

        Trabzonspor, rakibi karşısında hücum üretkenliğinde de düşük kaldı. Karşılaşmayı 8 şutla tamamlayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig’de en az şut çektiği 3 karşılaşmadan birini oynadı. Trabzonspor, Tekke döneminde ligde Fenerbahçe karşısında Eylül 2025’te 1, Çaykur Rizespor karşısında Ekim 2025’te ise 8 şutta kalmıştı.

        SALAH GOLÜNÜN YANI SIRA 3 ŞUT PASI ÜRETTİ

        Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo mavili formayla çıktığı üçüncü lig karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetti. Karşılaşmada 3 şut çeken Salah, bunların 1’inde kaleyi bulurken bu vuruşunu gole çevirdi. Mısırlı futbolcu, takım arkadaşlarına hazırladığı 3 şut pozisyonuyla da karşılaşmanın bu alandaki liderleri arasında yer aldı. Salah ayrıca hücumun üçüncü bölgesinde yüzde 65 pas isabeti yakalarken, 2 orta denemesinde isabet sağlayamadı ve 3 çalım girişiminin 1’inde başarılı oldu.

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        MUÇİ 2 ŞUTTA KALEYİ BULDU, 1 ASİST YAPTI

        Bordo-mavililerde Ernest Muçi de hücumdaki istatistikleriyle öne çıktı. Karşılaşmada 2 şut çeken Muçi, 2 denemesinde de kaleyi buldu. Muçi, 2 şut pası üretirken Salah’ın kaydettiği golün de asistini yaptı. Arnavut futbolcu ayrıca 3 orta denemesinin 1’inde ve 2 çalım girişiminin 1’inde başarılı oldu.

        NWAIWU PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

        Trabzonspor’da Chibuike Nwaiwu, karşılaşmada 79 pas deneyerek takımının bu alandaki lideri oldu. Nijeryalı savunmacı, 79 pasın 69’unda isabet sağladı. Stefan Savic ise 70 pasın 63’ünde isabet bulurken, Melih Kabasakal 63 pas denemesinin 60’ını takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Mustafa Eskihellaç da 48 pasın 43’ünde isabet sağlarken, hücumun üçüncü bölgesinde yüzde 92 pas isabet oranıyla karşılaşmanın bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu.

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        MUSTAFA ESKİHELLAÇ 7 SAHİPSİZ TOP KAZANDI

        Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç savunmadaki istatistikleriyle öne çıkan isimlerden oldu. Eskihellaç, 7 sahipsiz top kazanırken, Melih Kabasakal 6 sahipsiz top kazandı. Melih ayrıca 3 top kapma girişiminin 2’sinde başarılı oldu. Stefan Savic ise 2 pas arası yaparak takımının bu alandaki en başarılı ismi oldu.

        ONUACHU HAVA TOPLARINDA ETKİSİZ KALDI

        Bordo mavililerin Nijeryalı forveti Paul Onuachu ise girdiği 5 hava topu mücadelesinin yalnızca 1’ini kazanabildi. Trabzonspor’un takım halinde 6 hava topu mücadelesi kazandığı karşılaşmada Nwaiwu ve Savic de girdikleri 3’er hava topu mücadelesinin 1’inde başarılı oldu.

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        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Amedspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

        Günebakış: Bu gidiş nereye?

        Taka: Ruhu gitmiş iskeleti kalmış.

        Ekspres: Bu utancın hesabını kim verecek?

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        #Amedspor
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