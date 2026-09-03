Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu Saviolo'da kanama ve kemik ödemi tespit edildi!

        Trabzonsporlu Saviolo'da kanama ve kemik ödemi tespit edildi!

        Trabzonspor'da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'dan Saviolo açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç futbolcusu Noah Saviolo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

        SAĞLIK EKİBİ TEDAVİYE BAŞLADI

        Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #Saviolo
        #sakatlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!