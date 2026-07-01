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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 78 - Venezuela: 73 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 78 - Venezuela: 73 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlılar 78-73 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Türkiye çeyrek finale yükseldi!

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

        Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı.

        İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi.

        Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı.

        Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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