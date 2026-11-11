Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 79 - Karadağ: 62 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 79 - Karadağ: 62 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında konuk ettiği Karadağ'ı 79-62 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Potanın Perileri galibiyetle başladı!

        2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, sahasında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti.

        POTANIN PERİLERİ, KARADAĞ'A GEÇİT VERMEDİ

        Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçti: 11-8. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla (24-16) konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

        REKLAM

        Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.

        Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

        BİR SONRAKİ RAKİP LETONYA

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.

        Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

        REKLAM

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Alessandro Perciavalle (İtalya)

        Türkiye: Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 10, Tilbe Şenyürek 2, Beren Burke 13, Meltem Yıldızhan, Alperi Onar 10, Elif Bayram 18, Derin Erdoğan 13, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar 2

        Karadağ: Kovacevic 6, Radonjic 11, Ilic, Lekovic 8, Davis-Reimer 22, Radevic 2, Savkovic 1, Aksam 12

        1. Periyot: 18-14

        Devre: 37-31

        3. Periyot: 57-42

        4. Periyot: 79-62

        Beş faulle çıkan: 39.59 Radonjic (Karadağ)

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Sevdan Bir Ateş' bu akşam SHOW TV'

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor    

        #A Milli Kadın Basketbol Takımı
        #Karadağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi