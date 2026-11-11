Türkiye: 79 - Karadağ: 62 | MAÇ SONUCU

2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, sahasında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti.

POTANIN PERİLERİ, KARADAĞ'A GEÇİT VERMEDİ

Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçti: 11-8. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla (24-16) konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

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Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.

Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

BİR SONRAKİ RAKİP LETONYA

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

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Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Türkiye: Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 10, Tilbe Şenyürek 2, Beren Burke 13, Meltem Yıldızhan, Alperi Onar 10, Elif Bayram 18, Derin Erdoğan 13, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar 2

Karadağ: Kovacevic 6, Radonjic 11, Ilic, Lekovic 8, Davis-Reimer 22, Radevic 2, Savkovic 1, Aksam 12

1. Periyot: 18-14

Devre: 37-31

3. Periyot: 57-42

4. Periyot: 79-62

Beş faulle çıkan: 39.59 Radonjic (Karadağ)